Trignina e Bifernina, Marone incontra il ministro Salvini

TERMOLI. Incontro al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture tra Matteo Salvini e il segretario della Lega in Molise Michele Marone.

Al centro della discussione lo sblocco di opere fondamentali per il Molise come la messa in sicurezza della Statale 650 “Fondo Valle Trigno” e la Statale 647 “Fondo Valle del Biferno”. Michele Marone ricoprirà il ruolo di consigliere giuridico del Ministro Matteo Salvini.

