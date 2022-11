Sfiducia respinta al mittente, Vizzarri: «Il Consiglio non poteva trattarla»

LARINO. Si è trovata un po’ come fra l’incudine e il martello. Da esponente dell’opposizione ha dovuto gestire uno dei Consigli comunali più difficili di questo mandato amministrativo che volgerà al termine nella prossima primavera. Stante la mancanza del presidente, dopo le dimissioni di Iolanda Giusti, chiamata in Giunta dal sindaco Pino Puchetti, Graziella Vizzarri, in quanto “vice”, ha convocato prima e condotto poi, venerdì scorso, l’assise civica di Larino imperniata sulla discussione del Pos, ma anche sulla mozione di sfiducia all’assessore Antonio Vesce.

Una seduta che si è movimentata proprio sul punto politico, con la Vizzarri che ha fatto una premessa pregiudiziale, lasciando libero sfogo agli interventi, ma chiarendo che a norma di regolamento, non avrebbe posto la richiesta della minoranza in votazione. In aula c’è stata autentica bagarre e l’opposizione a un certo punto ha abbandonato i lavori.

Abbiamo chiesto proprio alla Vizzarri di spiegarci com’è andata, dal punto di vista ovviamente del ruolo ricoperto.

«La mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Antonio Vesce ha avuto un’attenta valutazione di concerto col segretario comunale, con l’intento di essere in linea con quanto il Tuel consente alle attività consiliari, oltre ad essere quanto più super partes alla vicenda. La mozione di sfiducia a firma dei Consiglieri Vito Di Maria, Alice Vitiello, Maria Giovanna Civitella e Pardo Antonio Mezzapelle non trova riscontro nella normativa vigente. Come riportato durante l’assise comunale, facendo riferimento all’articolo 52 del Tuel – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali-: il Sindaco a prescindere dalla scadenza di mandato, così come il Presidente della Provincia e la rispettiva Giunta, possono cessare la carica a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale. La mozione deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Una volta approvata la mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell’art. 141 Tuel.

Quindi, non prevede la mozione di sfiducia al singolo Consigliere o Assessore. Ulteriormente si specifica che, la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province in seguito alla riforma operata con legge costituzionale n. 3/01, è riconducibile all’art. 117 costituzione secondo il quale gli Enti locali possono esercitarla “in ordine… funzioni a loro attribuite”. In attuazione di tale norma la legge 131/03 precisa che i regolamenti degli Enti locali disciplinano sia l’organizzazione degli Enti, nel rispetto delle norme statutarie, sia l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni degli Enti locali, nell’ambito della legislazione vigente statale e regionale. Da tale lettura si evince, che i regolamenti degli Enti locali costituiscono una fonte secondaria del diritto, in quanto devono rispettare sia le prescrizioni dello statuto sia i principi fissati con legge dello Stato e delle regioni. Pertanto, di tutta evidenza, la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Vesce risulta impresentabile e irricevibile, non procedibile, quindi non trattabile in sede di Consiglio comunale. La motivazione della mozione, nonché il richiamo all’art. 41 del regolamento di Consiglio Comunale n. 115/76 che recita: “la mozione di sfiducia al sindaco, alla Giunta municipale ai suoi componenti…” non lascia dubbi a riguardo che si riferisce al Sindaco e la sua Giunta. In conclusione, si fa riferimento al Decreto legislativo 267/2000 -Tuel- ora in vigore e soprattutto legge di fonte primaria, quindi, comunque applicabile indipendentemente da quanto possa stabilire un regolamento comunale che, si ripete, è fonte secondaria di diritto. Il vetusto regolamento di Consiglio comunale all’art. 41, nell’ipotesi che possa ingenerare dubbi interpretativi, essi sono superati comunque dalla legge statale vigente ossia il Tuel e nella pertinenza dell’art. 52».

Per la vicepresidente del Consiglio, infatti, l’impianto istituzionale andrebbe rivisto, per essere più in linea coi tempi.

«La carenza della potestà regolamentare si riscontra anche nell’inerzia dell’Amministrazione comunale, penalizzato dal non aver aggiornato una fonte secondaria di diritto, quale il regolamento del Consiglio stesso, tra l’altro impegno preso dall’intera Assise dall’inizio del mandato e oggetto di una mia interrogazione solo qualche mese fa».

La sintesi è semplice, per Graziella Vizzarri:

«Non si può far trattare ad un Consiglio comunale ciò che non gli compete».