"Il mestiere della sinistra", Stefano Fassina a Termoli riesce a riunire il "Campo largo"

TERMOLI. Il campo largo? In Molise esiste, o meglio, può esistere, quanto meno nella stessa sala. Come quella dell’hotel Santa Lucia, dove ieri sera è stato presentato il nuovo libro dato alle stampe dall’onorevole Stefano Fassina, “Il mestiere della sinistra (nel ritorno della politica)”.

Un saggio che l’economista e già vice ministro al Mef del Governo Letta ha pensato guardando a elezioni di fine legislatura, quelle che avrebbero dovuto caratterizzare il 2023 e che, invece, sono state traumaticamente anticipate al 25 settembre, dopo la tempesta di luglio che ha fatti venire meno i numeri al Governo Draghi.

Traumaticamente, senza dubbio per il fronte progressista, che complice divisioni strategicamente incomprensibili, ha ceduto il passo alla destra di Giorgia Meloni, ora premier a Palazzo Chigi.

“Scorporato” dal Terzo polo, alleato a macchia di leopardo alle regionali future sulla penisola (Sì nel Lazio, no in Lombardia e in Molise?), esponenti regionali del Movimento 5 Stelle e Pd (tutti gli eletti a Palazzo D’Aimmo e il sindaco di Campobasso Gravina) hanno risposto all’invito formulato dal “Molise domani”, i civici che guardano a un fronte ampio riformista, per discutere proprio del “Mestiere della sinistra”, come hanno messo a fuoco i relatori presenti a Piè di Castello, come Famiano Crucianelli, Antonio Federico e naturalmente, Stefano Fassina, introdotti da Tina De Michele.

Uno sforzo organizzativo targato “La Fonte”, che è riuscito a portare tutte le varie anime che potenzialmente potrebbero comporre il puzzle, dalla Sinistra più radicale al fronte sociale, presenti sindacalisti Uil e Cgil, coi leader Tecla Boccardo e Franco Spina.

Nemmeno il maltempo, che pure si è fatto sentire ieri pomeriggio, ha lenito la volontà di avviare questo percorso di riflessione, verso nuove scadenze elettorali, stretti dalla necessità di una ripartenza non solo nelle alleanze, dopo il corto circuito estivo e il divorzio dell’asse giallorosso, ma anche dalla consapevolezza di rimettere in moto un processo di ricostruzione della rappresentanza e soggettività politica a sinistra, sfida culturale innanzitutto.

Questo è stato il Fassina pensiero, chissà nell’appuntamento di sabato 19 novembre non sia riuscito a far scattare quella scintilla capace di mettere da parte divisioni (più nazionali che locali, a dire il vero) e incomprensioni dell’ultima fase di vita istituzionale del Paese.

Anche perché le sfide che ci sono dinanzi non permettono tatticismi esasperati: conversione ecologica, mutazione degli equilibri geopolitici, smarrimento identitario, emergenza educativa, inverno demografico e transizione digitale, quelli delineati nel libro edito da Castelvecchi, che reca anche un commento di Mario Tronti.

