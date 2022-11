Fassina non demorde e sulla proposta Moratti in Lombardia è caustico: «Caso patologico»

"Il mestiere della sinistra": l'intervista a Stefano Fassina

TERMOLI. Il Pd e il Movimento 5 Stelle non sono pronti a riaprire il dialogo, troppo netta la discontinuità maturata nell'estate tra Letta, l'establishment dem e Conte.

Ieri a Termoli, in occasione della presentazione del libro "Il Mestiere della Sinistra", abbiamo intervistato l'economista Stefano Fassina, che proprio nei giorni scorsi sui social, come ieri all'hotel Santa Lucia, continua a ribadire come non ci si rassegni a questa disgregazione del campo riformista «Ma non ci rassegniamo. Continuiamo a coltivare sul piano culturale e politico la prospettiva dell’alleanza progressista.

L’unica credibile per stare dalla parte del lavoro e della conversione ecologica», le parole pronunciate dopo la rottura maturata anche nel Lazio. Sullo scacchiere nazionale, altra partita rilevante è quella lombarda, ma sulla proposta Moratti, ad esempio, Fassina è caustico, considerandola come "patologica".