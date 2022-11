Le sfide del Molise per un "Domani" inclusivo e sostenibile

CAMPOBASSO. La coalizione civica ha scaldato i motori sabato pomeriggio a Termoli, riunendo nella presentazione del libro di Stefano Fassina "Il mestiere della sinistra" l'ipotetico "campo largo" con cui porre un argine all'avanzata della destra, che in realtà governa già da quasi 5 anni in Molise.

Così, l'auspicio del fronte movimentista è dar vita a una nuova generazione di governanti, che operano per il bene comune con trasparenza, freschezza intellettuale e competenza. Non un semplice auspicio, ma il progetto politico del movimento Molise Domani che, sabato 26 novembre, ore 9.30, apre a al Centrum Palace di Campobasso la stagione degli incontri con il Simposio regionale su “Le sfide del Molise per un domani inclusivo e sostenibile”.

Molise Domani nasce come voce e rappresentanza della società civile, che vuole entrare nelle stanze della Regione, per programmare il futuro della comunità, fino ad oggi delegato a una classe dirigente che ha fallito gli obiettivi e portato l’ente sul punto di non ritorno.

Il Movimento vuole essere, innanzitutto, rappresentativo di quella nutrita schiera di molisani, poco meno del 50%, che non è andata a votare alle ultime elezioni. Una fetta così importante di cittadini, deve trovare una giusta rappresentanza nelle istituzioni, attraverso eletti che usano le istituzioni per fini alti e nell’interesse dei cittadini. L’obiettivo è quello di tessere una tela forte e di ottima fattura tra le forze democratiche, progressiste, europeiste, per fermare la deriva socio-economica del territorio, arrestare lo spopolamento, definire un programma preciso, circostanziato e possibile.

“Siamo consapevoli – ha sottolineato il coordinatore regionale di Molise Domani, Sergio Pastò – che il prossimo quinquennio sarà determinante per riaffermare la validità del progetto autonomista regionale, minacciato da emigrazione e cattiva amministrazione. Il Molise ha bisogno di voltare pagina, partendo dall’innesto di classe dirigente qualificata e, soprattutto, non condizionata dalla rielezione a tutti i costi. Noi, come società civile, siamo pronti, per consegnare alla storia il riscatto di questa terra, possibile nei fatti, a condizione che vi siano le persone e le idee giuste. Per questo – ha aggiunto Pastò, invitiamo i molisani a intervenire alla nostra convention, per dare forza e idee all’iniziativa”.