Il Pd Molise dice no alla violenza sulle donne

TERMOLI. Partito democratico in campo nella Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne.

«In tutto il mondo si stima che circa il 35% delle donne abbia subito violenza almeno una volta nella vita.

Le conseguenze a seguito di violenza, possono essere fisiche, psicologiche e sfociare nell'epilogo più tragico dell'omicidio o del suicidio. Il 38% dei casi di violenza avviene per mano del proprio compagno e tra le mura domestiche.

Non è solo un problema di interventi legislativi, ma di una cultura e visione della società sbagliata che va, una volta per tutte, cambiata! La politica, le istituzioni devono farsi carico di questo cambiamento, ponendo in essere, tutti i giorni, attività di sensibilizzazione, di sostegno e mobilitazione per tutte le donne del mondo, iraniane, ucraine europee, ecc...

Oggi 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, i dirigenti, gli iscritti, i simpatizzanti del Partito Democratico del Molise dicono NO, e sono vicini a tutte le donne, che ogni giorno, nel mondo, lottano per i loro diritti, per la loro libertà, per la loro vita».

Galleria fotografica