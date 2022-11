«Domenico Iannacone presidente della Regione», la proposta movimentista

CAMPOBASSO. Emilio Izzo coordinatore del movimento civico “Cacciamoli” e Nicola Lanza referente di Azione Civile (il movimento fondato dall’ex magistrato Antonio Ingroia): «siamo pronti a scendere direttamente in campo e sostenere con una lista la candidatura a Presidente della regione Molise il noto giornalista Domenico Iannacone, lo dobbiamo a noi stessi e ai molisani che hanno bisogno di un cambio di passo vero, credibile, affidabile, i movimenti Azione Civile e Cacciamoli con i tanti della società civile, con cui in questi anni abbiamo incrociato strade e percorsi per difende i più deboli, la sanità, i beni e i servizi pubblici, lo stato sociale, il lavoro, siamo pronti per costruire insieme un Molise che fermi la mercificazione della scuola, della salute, della cultura, contro la progressiva precarizzazione della vita intera.

Noi ci siamo, e mettiamo a disposizione di Domenico Iannacone i nostri volti, la nostra storia personale, a garanzia di un Molise che rispetti l’ambiente e tuteli la salute pubblica, un Molise che fa della democrazia e della partecipazione valori fondanti».