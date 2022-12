«Raccolgo e condivido l’appello fatto da Stefano Bonaccini»

CAMPOBASSO. Dopo le adesioni alla proposta di Elly Schlein, arriva anche l'endorsement dal Molise per la candidatura dem di Stefano Bonaccini.

A raccogliere il progetto del Governatore dell'Emilia-Romagna è stato Stefano Buono, presidente dell'associazione Partecipazione democratica, nata sull'asse Venafro-Campobasso-Termoli in tempi di altre primarie.

«La sconfitta alle scorse elezioni politiche ha giustamente aperto un dibattito all’interno del Pd culminato con l’esigenza di svolgimento del Congresso nazionale. Sarà quello il momento nel quale ci confronteremo, portando tesi differenti che dovranno essere un valore aggiunto e un arricchimento per tutte e tutti. Penso che abbiamo bisogno di recuperare la vocazione maggioritaria propria di questo partito, l’ambizione di rappresentanza nel Paese. Avere una linea netta, riformista viene prima del tema pur fondamentale delle alleanze. È con questo spirito che raccolgo e condivido l’appello fatto dal candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini, nella convinzione che non sarà uno scontro per posizionamenti ma una festa delle idee».