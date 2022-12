No al tempio crematorio, il circolo dem: «Ha pesato la nostra presa di posizione»

LARINO. Primo commento ufficiale dopo il dietrofront dell'amministrazione comunale sul progetto del "Tempio crematorio" a Larino. A proporlo è stato il circolo dem.

«Il deciso no del direttivo Pd di Larino alla realizzazione del forno crematorio ha fatto tornare sui suoi passi il sindaco Puchetti e gli altri due firmatari della delibera di approvazione al progetto financing. Occorre inoltre precisare che la presa di posizione è stata larghissima, infatti forze politiche ed associazioni hanno ribadito il loro fermo no alla scelta inopportuna della mini giunta.

Un abbaglio che ha causato tante perplessità nell'opinione pubblica già provata da tante dubbie vicissitudini causate dal primo cittadino.

In questa ennesima brutta pagina per la nostra comunità, possiamo constatare che ci sono dei significativi risvolti positivi, innanzitutto sarà contento lo sparuto gruppo dei pro forno crematorio (larga parte di cittadini non residenti nel nostro comune) e anche qualche primo cittadino dei paesi limitrofi, per proporre alle loro comunità la realizzazione del manufatto.

Bisogna evidenziare che quando la comunità Larinese è compatta i risultati positivi per la collettività non tardano ad arrivare.

L'incontro in programma per oggi lunedì 5 è stato annullato considerato l'opportuno ripensamento del sindaco».