«La salute dei cittadini è un bene primario da tutelare ad ogni costo»

CAMPOMARINO. «Il mio impegno politico continua fuori dai palazzi della politica romana e prosegue il mio servizio di ascolto dei cittadini in una logica di confronto e dialogo che rientrano nella mia cultura personale e nel modo in cui intendo la res publica.

In tale ottica, sono giorni che raccolgo profonda e sincera preoccupazione a seguito dei recenti provvedimenti del Commissario ad acta alla salute della Regione Molise relativi al blocco delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate».

Torna alla ribalta l'ex parlamentare di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, esponente del Terzo Polo in Molise.

«Una decisione, quella della struttura Commissariale, che mina alle fondamenta il sacrosanto diritto alla salute sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione e che, ove applicata, comporterebbe conseguenze gravemente rischiose per la salute dei cittadini visto che cliniche e istituti, piccoli e grandi del Molise, dovranno mandare via i loro ricoverati e non fornire più prestazioni.

In un territorio in cui è ancora vivo il ricordo delle ferite lasciate dall’emergenza Covid-19, ritengo che chiedere l’immediata sospensione delle cure per i pazienti ricoverati anche in gravi condizioni e l’immediato svuotamento dei posti letto sia una decisione sbagliata e francamente incomprensibile.

Il confronto con i cittadini nelle ultime ore mi fa avvertire forte il senso di precarietà che una decisione di tale gravità comporterebbe sulla salute e il benessere dei nostri corregionali e auspico vivamente che il Governo della Regione Molise possa al più presto trovare una soluzione che consenta il ripristino della normalità e soprattutto dell’assistenza ospedaliera di qualità erogata dalle nostre eccellenze sanitarie.

Peraltro, trovo assurdo spendere milioni di euro per pubblicizzare il Molise in giro per stazioni e autostrade e negare contemporaneamente per ragioni di contingentamento budgetario il diritto alla salute dei cittadini molisani e degli extra regionali che peraltro rappresentano una ricchezza e non un costo per le casse regionali.

Mi appello alle istituzioni nazionali affinché, come proclamano, non lascino indietro nessuno cogliendo l'occasione per suggerire di riflettere sulle possibili distorsioni dell'autonomia differenziata. Mi rivolgo anche e soprattutto alle istituzioni regionali affinché non diventino complici di scelte dissennate che vanno contro l’interesse dei molisani.

Se ci siete battete un colpo perché il vostro silenzio significa connivenza e implicita accettazione di una decisione che rappresenta la pietra tombale della nostra regione».