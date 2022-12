Riflettori puntati sul Senato, Della Porta: aspetto di leggere il ricorso, ma sono tranquillo

TERMOLI. In una legislatura dove sono cambiati i nomi di una decina almeno di eletti alla Camera dei deputati nei seggi plurinominali dall’oggi al domani, ricordiamo in Molise il turnover tra Caterina Cerroni (Pd) ed Elisabetta Lancellotta (FdI), nelle ore frenetiche successive allo spoglio elettorale, non desta sorpresa l’iniziativa politica annunciata dal Movimento 5 Stelle, o meglio dai candidati al Senato, nella quota plurinominale, Ottavio Balducci e Maria del Mirto, come pubblicato in mattinata.

Un post Facebook risalente al 3 dicembre scorso, rilanciato dall’agenzia di stampa “La Presse”, che ne ha dato dignità e amplificazione a livello nazionale.

Ebbene, come già specificato, il seggio contestato dai candidati grillini è quello attribuito al senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, in una sorta di ipotetica sliding door, dove dopo aver avuto, c’è chi vuole togliere, lo scranno s’intende.

Vedremo le basi giuridiche su cui si fonderà il ricorso elettorale annunciato.

Nel collegio del Senato, all'uninominale, in Molise la coalizione di centrodestra ha ottenuto 55.656 voti, pari al 42,92%, contro il 24,38% del Movimento 5 Stelle (31.614 voti), ottenendo l'elezione di Claudio Lotito e appunto Costanzo Della Porta.

Quest'ultimo ha ottenuto nell'ambito del risultato di coalizione 29.063 suffragi, pari al 22,41%, cifra inferiore a quella del M5S, ma il seggio viene attribuito al simbolo più votato nella coalizione che vince all'uninominale, poiché il reparto è regionale e non viene messo in concorrenza, come quello alla Camera per intenderci.

Abbiamo interpellato il senatore Costanzo Della Porta, che così ci ha commentato l’annunciato ricorso pentastellato: «Aspetto di leggere il ricorso, ma in ogni caso sono piuttosto tranquillo. Il Senato è eletto su base regionale, con un sistema secondo il quale i voti dell'uninominale vengono redistribuiti proporzionalmente sui partiti della coalizione».

Galleria fotografica