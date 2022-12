«Andare oltre i semplici nomi, il Pd deve ritrovare la democrazia interna»

TERMOLI. L'annuncio dell'arrivo di Stefano Bonaccini, domenica prossima a Termoli, è senza dubbio un fulmine a ciel sereno, perché catalizzerà l'attenzione sul dibattito congressuale dem sul nostro territorio, a due mesi e mezzo dalle elezioni del 25 settembre.

In Molise questa fase di vita democratica del Pd coinciderà anche con l'avvicinamento alle prossime elezioni regionali, come avviene anche in Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, quindi più sentita rispetto ad altre realtà.

Con un messaggio social si è insinuata nel dibattito politico l'ex parlamentare Laura Venittelli: «Allora: Elly Schlein si è candidata ufficialmente, Stefano Bonaccini si è candidato ufficialmente. Gli altri candidati (Matteo Ricci, Paola De Micheli) aspettano di capire cosa fare adesso aspettiamo di conoscere il contenuto delle mozioni congressuali per le nostre scelte. Mi aspetto che si parli di disuguaglianze, delle difficoltà delle regioni del Sud di affrontare il tema del diritto alle cure, del diritto all'istruzione in maniera uguale, del diritto ad un salario dignitoso, della legalità, che sta passando così sotto tono.

Personalmente mi aspetto questo dai candidati, mi aspetto, inoltre, che dicano anche una parola chiara sull'etica in politica e sulla democrazia interna che, se ci fosse stata, avrebbe evitato le candidature nazionali per le mogli dei Ministri o il fedelissimo di turno rendendo il parlamento italiano il luogo di yes-men piuttosto che quello della vera e libera democrazia».