Sanità privata, Toma: «Spiegassero a tutti perché non vogliono firmare i contratti»

TERMOLI. Una settimana piuttosto densa di avvenimenti, ma anche polemiche, quella che culminerà dopodomani con la conferenza fissata alle 11, nella sala del Parlamentino regionale in via Genova a Campobasso, con le comunicazioni in materia di Sanità. Interverranno il Commissario ad acta alla Sanità regionale Donato Toma e il Subcommissario Giacomo Papa.

Sul piatto della bilancia la discussione sul nuovo Piano operativo 2022-2024 e la vertenza con la sanità privata, costata un fuoco incrociato negli ultimi giorni. In mezzo, anche il positivo epilogo sul riparto del fondo sanitario nazionale, argomenti su cui abbiamo interpellato lo stesso presidente-commissario ad acta Donato Toma.

«Cosa sta succedendo nella sanità privata?»

«Lo vorrei sapere anche io sinceramente. Abbiamo approvato un decreto che stabilisce in maniera definitiva, perché prima erano provvisori, i tetti di spesa del 2022. Nel momento in cui stabilisci i tetti di spesa definitivamente, si passa alla stipula dei contratti che i privati, per essere pagati, devono sottoscrivere. I privati non hanno sottoscritto i contratti e ci piacerebbe sapere perché. Il contratto contiene anche la cosiddetta clausola di salvaguardia. Se tu firmi il contratto accetti le condizioni stabilite e non puoi dar vita al contenzioso. Se si sfora, le prestazioni non vengono pagate. Fino a questo decreto i contratti non erano stati firmati perché non erano definitivamente assunti i tetti di spesa. Il tetto di spesa è, tra l’altro, migliorativo rispetto all’anno scorso. Determinati i tetti di spesa, stabiliti con decreto del commissario ad acta, adesso si devono contrattualizzare. Qual è il motivo di non firmare? Vorrei che fosse dichiarato in trasparenza, perché l’opinione pubblica capisse il motivo per non firmare il contratto. La politica è una cosa bella ma va fatta per l’interesse collettivo. Se il commissario ha un’indicazione legislativa e ogni anno si devono determinare i tetti di spesa, le prestazioni vanno poi contrattualizzate».

Cambiando argomento, c’è un clima positivo con la maggioranza parlamentare.

«Abbiamo collaborato su alcuni emendamenti in sinergia, la questione sanitaria è una questione nazionale. Alcune prese di posizione del tavolo tecnico servono per tenere in equilibrio il sistema nazionale. Il completamento delle terapie è un atto dovuto. Budget o non budget, i pazienti non possono esser messi fuori. Qui si confondono le acque. I privati agiscono, fino all’adozione del Dca sui tetti di spesa definitivi, sul budget dell’anno precedente. Dalla Conferenza delle regioni abbiamo portato a casa 8 milioni di euro in più, che sono pochi ma che ci servono».

Infine, sulla vicenda del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli, che tanto sta a cuore a tutti.

«La questione del Punto nascita è sul tavolo tecnico, dobbiamo fare una seduta monotematica. Noi cercheremo di difenderla»