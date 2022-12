Bonaccini a Termoli, Facciolla: "Momento di confronto molto importante"

TERMOLI. Domenica 11 dicembre appuntamento politico da non perdere: alle ore 10.00 a Termoli al lido 'Cala Sveva' in via Cristoforo Colombo n.33 il Partito Democratico del Molise accoglierà

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico.

"Si tratta di un momento di confronto molto importante in vista del Congresso - commenta il segretario del Pd Molise Vittorino Facciolla - Il congresso non serve solo ad aprire un confronto all'interno di un Partito, ma ad aprire lo stesso alle molteplici visioni della società"