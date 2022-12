Alle regionali si voterà su due giorni, ma a febbraio non sarà il turno del Molise

TERMOLI. C'è chi ha attribuito la doppia data del 12 e 13 febbraio anche alle elezioni regionali del Molise, ma in realtà mancano i tempi tecnici, poiché la legislatura che ha visto vincere alle elezioni Donato Toma è nata a fine aprile, dopo le elezioni di inizio marzo che segnarono la vittoria pentastellata del 2018.

In realtà, delle regioni al voto nel 2023, solo Lazio e Lombardia, andranno alle urne in inverno. Per Molise e Friuli Venezia Giulia se ne dovrebbe parlare più avanti.

Ma c'è comunque una novità importante.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto.

Il testo estende la durata delle operazioni di votazione anche al lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, per i seguenti organi elettivi:

Camera dei deputati;

Senato della Repubblica;

consigli regionali, provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario.

L’intervento normativo, la cui urgenza è dettata dalla imminenza del voto per il rinnovo dei consigli regionali del Lazio e della Lombardia, risponde all’esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo.

Il testo viene inviato alla Conferenza Stato-Regioni.