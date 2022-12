"Energia Popolare", Bonaccini: verso un Pd che faccia sognare di nuovo

Verso il congresso dem: l'intervista al candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini

TERMOLI. Stefano Bonaccini è arrivato intorno alle 10 a Termoli, dove ad attenderlo c’era compatto il Partito democratico del Molise, con il segretario Vittorino Facciolla che ha fatto gli onori di casa.

«Questo è un territorio che ripone molte speranze nella tua persona perché questo partito ha imparato a rispettare anche qualche candidato che non piaceva. I territori devono essere centrali nell’ingaggio e in questo senso tu rappresenti per noi la qualità giusta. Abbiamo tante speranze, perché avremmo un segretario che è stato anche amministratore. Dentro quello spazio c’è la qualità giusta per governare il partito. E vogliamo affidarlo a te».

A intervenire è stata Carmelina Genovese, sindaco di Gambatesa, che ha detto «milito nel Pd fin dal 2007. Quella di sindaco è un’esperienza importante soprattutto per migliorare la vita dei cittadini. Lei presidente governa una regione importante e ricca che offre opportunità di lavoro anche ai molti nostri concittadini che vivono lì. Il lavoro di squadra e competenza mi ha fatto attrarre e captare servizi importanti, qualche giorno fa infatti abbiamo inaugurato un asilo nido. Ma la popolazione non cresce e i giovani lasciano il paese. Occorrono soluzioni che la politica ha il compito di trovare. Non possiamo permetterci che pezzi del nostro paese muoiano. Si deve garantire ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi sanitari e scolastici. Sto con lei e con il Pd se starà con i più poveri, i più fragili e bisognosi. La solidarietà si attua anche verso i territori. Non possiamo lasciare un pezzo di paese indietro. Starò con lei se saprà valorizzare chi ha gestito con responsabilità i territori. Sarò con lei se avrà il coraggio e la fermezza di dire che il Pd non appartiene a chi vuole governare da salotti politici. Noi sindaci siamo pronti a costruire insieme un nuovo percorso politico”.

Il primo intervento è stato quello della segretaria del circolo di Termoli Maricetta Chimisso che è stata in collegamento da Bologna.

«Sono da mia figlia che lavora nel sistema Sant’Orsola, un lusso mondiale e gratuito. Un valore aggiunto per la sua terra. Questo è uno degli aspetti su cui si deve lavorare.

«Grazie per averci dato tutto questo, di dimostrarle che questa terra esiste. Sono stata candidata alle amministrative di Isernia. La mia identità ideologica appartiene a quest’area. Dopo ho fatto la tessera del Pd, quando tutti cercavano di allontanarsi dal partito. Ho trovato un laboratorio di idee politiche, di confronti. E lì non ho avuto dubbi e ho detto che quella era casa mia. Ho visto il Pd da diverse ottiche ma non ho ancora incontrato il mio sogno. Per me ci sono 2 caratteristiche, coerenza e coesione. Le ideologie sono meravigliose, ma c’è sempre un gap tra teoria e pratica, parlo della possibilità di innamorarsi di un’idea e non cambiarla. La coesione, io credo che una parte politica ha un obiettivo ed è quella di cercare di vedersi rappresentare da un tutto non da una parte. Credo che sia fondamentale ritrovarsi in questo partito. Il partito deve darci un’identità importante» ha detto Giovanna Viola.

«Grazie per essere qui oggi per aver lanciato la sua candidatura nel suo circolo d’appartenenza. Una forma di rispetto che noi abbiamo apprezzato tantissimo. Grazie perché prendersi questa croce non è una cosa semplice ma lei dimostra un senso di responsabilità che per noi è un faro.

Io ho una lista del partito che vorrei.

Vorrei un partito che non sia movimento e che abbia l’orgoglio di chiamarsi partito. Che ha chiare le battaglie da combattere, che dia potere agli iscritti. Che non prenoti un seggio in parlamento. Vorrei un partito senza correnti. Se ci diamo delle regole le cose vanno da sé» ha spiegato Angela Perpetua.

Tante donne nel Pd, per par condicio la parola è andata a Stefano Buono di Venafro.

«Avevamo organizzato un incontro a Venafro ma per motivi personali ci hai dato una sola, beh Stefano non tirarcela ora. Non mi ha appassionato il dibattito per cambiare nome. Dobbiamo smettere di dirci che siamo i più bravi della classe, ma serve una nuova leadership politica che con te possiamo fare. Il congresso deve essere una festa delle idee. Noi andremo al voto alle regionali e non ci devono essere scontri tra le idee del partito ma confronti. Dobbiamo andare a togliere il peggior centro destra che abbia mai governato questa regione. Per una serie di motivi ben noti a tutti. Salute, infrastrutture. Serve un nuovo inizio e non una rottamazione. Una linea che deve recuperare i diritti. Qual è la linea netta che il Pd deve seguire? Lo sviluppo economico e sostenibile. Andiamo a rinascere insieme».

Il pd deve farsi carico della speranza e della prospettiva.

«Il mare che unisce per accogliere Stefano Bonaccini- ha dichiarato Micaela Fanelli- sono qui per un nuovo inizio. Come la fenice che rinasce dalle ceneri. Abbiamo fretta di avere una leadership di squadra. Abbiamo la forza di costruirlo anche qui dal Molise, ti diamo una missione di rappresentarci tutti. Il Molise che aspetta di riprendere la sua corsa.

Siamo qui per avere la capacità di rilanciarla. Abbracciamo gli altri candidati che hanno accettato la candidatura di Stefano che vedono in te la prima caratteristica per ricoprire questo ruolo. Siamo qui per il paese. Siamo convinti che non ci voglia una scissione ma un’unità che con te abbiamo ritrovato. Non servono gli inciuci, serve avere la vocazione di rappresentare di più. Abbiamo bisogno di sentire tutte le forze. Ti chiediamo di essere vicino ai territori che quando chiedono un aiuto trovino qualcuno. Perché questo non è successo! Abbiamo bisogno di un Pd forte con la testa alta e per questo guardo a te con estrema fiducia. E siamo sicuri che non tradirai questa fiducia».

A conclusione dell’incontro, l’intervento di Stefano Bonaccini che ha fatto un excursus della sua carriera politica, dagli inizi a oggi.

“Sono venuto qui la prima volta nel 2014. Venni in un momento in cui vincemmo e se fosse così, tra qualche mese sarei di nuovo qui. Non mi sentirete mai dire una parola irrispettosa nei confronti delle altre candidate. Non ne posso più di un Pd che viene dilaniato dalla rivalità delle persone. Ci deve essere sensibilità. Un grande partito non potrebbe essere tale se non ha culture differenti che lo compongono. Vengo da una famiglia comunista. Gente umile che militava in politica ma mai candidati. La politica va vissuta così, non mi sono mai candidato in parlamento ma non mi manca nulla.

Ho fatto esperienze che mai mi sarei sognato ma è stato grazie all’aiuto di tanti che le ho potute fare. Si è utili in qualsiasi modo, non per forza in politica. Questo è un privilegio. Sono un uomo di sinistra ma la sinistra non esiste in natura se non fa sognare.

Vorrei una sinistra dove i sogni diventino realtà. una sinistra idealista, ideologica. Governare è un mezzo che serve a cambiare le cose. Non credo a chi sa solo dire di redistribuire a chi ha meno se non sai a cosa redistribuire. Sarebbe un errore clamoroso cancellare il reddito di cittadinanza. Stanno dando un po’ più di soldi a chi sta bene. Se le risorse sono poche, parti dall’idea che devi darle a chi sta peggio. Anche se chi sta peggio li ha votati.

Aumentiamo gli stipendi dei lavoratori. Perché in alcune professioni non arrivi a fine mese. Se mancano gli investimenti non riusciremo a far crescere questo paese. La precarietà non la si combatte nei convegni. La questione meridionale deve diventare la questione dell’intero paese. E lo abbiamo visto durante la pandemia. Le alleanze non si fanno a tavolino per battere gli avversari. Se la gente lo capisce non ti vota.

Sento di poter essere utile agli altri. Non ho paura che scompaia il Pd ma che rimanga fermo. Sarebbe utile che facessero opposizione al Governo Meloni e non al Pd.

Invidio 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Lega perché in 5 minuti sanno dirti chi sono, incontri qualcuno del Pd forse ci impiega mezz’ora. Dobbiamo lottare per la salute e l’istruzione. Vogliamo che un povero possa curarsi come il ricco. Sanità territoriale e domiciliare, questo serve al paese e al Molise. Con la telemedicina si può aiutare e curare le persone.

Mancano medici, infermieri, facciamo concorsi pubblici ma non partecipano. Facciamoci una domanda, perché? Perché è un lavoro usurante con uno stipendio troppo basso. Se vengono a mancare i professionisti, non sarà un paese degno di chiamarsi civile. Ci sono persone del Pd che stimo che non la pensano come me. È assurdo che nel 2022 l’accesso a medicina è a numero chiuso. Parliamo di problemi reali non di politologia!

Occupiamoci di queste cose e parliamone con i cittadini. Dobbiamo tornare a esser percepiti come affidabili. La classe politica deve saper parlare e ascoltare. Ci sono alcuni dirigenti del mio partito che quando li vedevo o leggevo qualche intervista mi chiedevo “ma questo/a da quando non frequenta scuole, bar e attività per dire queste cose?”.

La gran parte dei sindaci sa governare, sa dialogare, sa esser presente. Noi abbiamo bisogno di chiamarli, so che molti stanno firmando per la mia candidatura. Non chiederò mai nulla a nessuno. Quella classe dirigenti dei territori deve far parte del gruppo dirigente del partito così come i militanti dei circoli. Io non voglio sembrare populista, voglio esser popolare. Dobbiamo tornare in mezzo alla gente, nella società reale. Un impegno me lo prendo con voi. Se sei un leader lo dimostri a prendere il voto. Se non cambieremo questa legge elettorale rischia di allontanare la gente. La battaglia la feci nel 2012 e Bersani ascoltò. Non è tollerabile che ci siano territori in cui non ci siano i propri rappresentanti. Non accetto un Pd che si dilani e si divide in ragione di ciò che farò io. Si voterà in Molise tra pochi mesi e credo ci sia la possibilità di vincere, noi dobbiamo lavorare per mettere insieme tutti e provare a vincere.

Guai a demonizzare gli altri. Se divento segretario chiederò un incontro a Giorgia Meloni dicendole che troverà in me una persona che non considera nessuno nemico ma avversario».

