«A Roma Fratelli d'Italia compie il suo percorso decennale, in Molise tocca a noi»

L'intervista a Luciano Paduano

TERMOLI. Sulle ali dell'entusiasmo della vittoria alle elezioni politiche e sull'ascesa alla guida del Governo di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia si appresta a festeggiare il suo decennale dalla fondazione avvenuta nel dicembre 2012. Una scommessa che pareva destinata a una traversata nel deserto, dopo il naufragio del Pdl, per molti, ma che in realtà ha segnato un percorso di rinascita della destra, dopo la fine di An.

Luciano Paduano, responsabile organizzativo di Fdi in Molise, organizza un pullman da Termoli per partecipare alla manifestazione capitolina, ma nell'appello alla partecipazione rivendica anche il ruolo di Fratelli d'Italia a capo della coalizione in Molise verso le future elezioni regionali.

Paduano lascia anche il suo numero di telefono per raccogliere le adesioni, col contatto WhatsApp: 333.4524408.