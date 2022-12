"Il ritorno del South Beach a Montenero, l’ora della mobilitazione democratica"

MONTENERO DI BISACCIA. Si torna a parlare del South Beach a Montenero di Bisaccia, contraria la posizione del Gruppo Montenero che Rinasce, MoVimento 5 Stelle Molise e Abruzzo, Sinistra Italiana Molise e Abruzzo Sinistra Italiana del Vastese:

"Apprendiamo, con stupore, che si ritorna a parlare con insistenza del Progetto South Beach, come modello di sviluppo territoriale, che si vuole proporre per il territorio costiero Molisano.

Sono passati quasi tre anni da quando l'allora Sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini, insieme alla sua Giunta e all’imprenditore George Cohen, presentava alla cittadinanza il mega Progetto South Beach, descrivendolo come una grande opportunità di sviluppo per il Molise, per i territori di confine come il vicino Abruzzo nonché per tutto il Sud- Italia. Un maxi-progetto di circa 3,5 miliardi di euro, che a detta dei proponenti, senza alcuno studio economico-sociale previsionale a corredo, avrà ricadute occupazionali per oltre 2,5mila posti di lavoro.

È chiaro che dinanzi all’insistenza del proponente del Progetto e dei suoi più stretti collaboratori di voler, a nostro avviso, compromettere, per sempre, la bellezza e lo sviluppo del nostro territorio costiero non possiamo rimanere silenti e immobili.

Per questa ragione annunciamo che nelle prossime settimane ci mobiliteremo, dapprima organizzando un evento pubblico a Montenero, con tecnici del settore turistico, accademici e personalità del mondo della cultura e dell’economia, dove ribadiremo le motivazioni che ci spingono a porci in assoluta contrarietà a South Beach. L’occasione sarà utile a chiarire quale sviluppo intendiamo noi per la nostra amata costa".