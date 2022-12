Regionali Molise, in campo il movimento Istituzionale Sindaci

CAMPOBASSO. Domani, sabato 17 dicembre, alle ore 10.30, nella sala meeting del Grand Hotel Rinascimento, a Campobasso, in via Baldassarre Labanca 37, si terrà una conferenza stampa per presentare la coalizione del Movimento Istituzionale Sindaci e liste civiche identitarie per le prossime elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale del Molise.

Oltre alla rappresentanza dei Sindaci, interverranno Alessandro Amorosa per le Unioni dei Comuni, il Segretario Nazionale del Movimento Equità Territoriale e parlamentare europeo Piernicola Pedicini, lo scrittore nonché presidente onorario del Movimento Equità Territoriale Pino Aprile, il sindaco di Castellino del Biferno Enrico Fratangelo, e Umberto Persichillo, responsabile regionale del Movimento Sud Chiama Nord dell’onorevole Cateno De Luca. Saranno inoltre presenti rappresentanti di liste civiche.