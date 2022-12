«Emozioni, militanza e coerenza»: Molise protagonista della storia decennale di Fratelli d'Italia

ROMA. “Tutti erano certi che il partito non sarebbe sopravvissuto” ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del decennale di Fratelli d’Italia, davanti a una vasta platea sabato 17 dicembre- Ho sempre creduto che questo progetto potesse funzionare e questa festa guarda al futuro”, ai prossimi successi elettorali di Fratelli d’Italia, “senza dimenticare da dove veniamo”.

Inizia con queste parole la festa di Fratelli d’Italia, dove per l’occasione sono giunti tanti militanti dal Molise capeggiati da Luciano Paduano.

Presenti il senatore Costanzo Della Porta e l’onorevole Elisabetta Lancellotta che hanno voluto festeggiare con queste parole questa giornata speciale.

«10 anni di storia di militanza, di coerenza nei valori e negli ideali, dalla parte dell'Italia e degli italiani. Pochi pensavano che potesse succedere, noi ci abbiamo creduto sin dal primo istante. Oggi raccogliamo i frutti di un intenso lavoro fatto sul territorio, con passione, umiltà e dedizione. E con una leader unica e formidabile, il nostro Presidente, oggi alla guida della intera comunità nazionale, Giorgia Meloni» ha dichiarato il senatore Della Porta.

Mentre, l’onorevole Lancellotta ha voluto rimarcare come in 10 anni il partito sia cresciuto notevolmente fino ad arrivare dov’è oggi.

«Dieci anni di Fratelli d’Italia per un processo di crescita che ha visto il nostro partito ottenere la fiducia dei cittadini, che hanno premiato il lavoro portato avanti nei primi due lustri di vita.

In Piazza del Popolo, a Roma, la passione di migliaia di militanti del nostro partito, ognuno dei quali protagonista della crescita di Fratelli d’Italia, diventato partito di Governo alle ultime Elezioni Politiche.

Una festa caratterizzata dibattiti interessanti e interventi di diversi Ministri, Sottosegretari e parlamentari.

Un grande successo per i contenuti offerti dagli illustri relatori e per la partecipazione dei cittadini, che hanno mostrato entusiasmo e attaccamento ai valori dei Fratelli d’Italia.

Durante la festa si sta parlando degli argomenti che stanno caratterizzando l’agenda politica del Governo nei suoi primi sessanta giorni: giustizia, sicurezza, economia, agricoltura, riforme.

In questa terza giornata spazio anche allo sport. Emozionante e carico di pathos, in primis, l’applauso per Siniša Mihajlović, il guerriero che ha perso la sua partita più importante.

In tema sportivo, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha ribadito l’importanza di intensificare le attività sportive negli istituti scolastici, soprattutto nella Scuola Primaria. L’Italia è indietro rispetto agli altri Paesi in tal senso. Sport nella scuola vuol dire migliorare il benessere psico-fisico dei nostri bambini, adolescenti e ragazzi, ma anche ridurre la percentuale di sovrappeso e obesità infantile.

Negli obiettivi del Governo e del Ministero dello Sport, il ritorno nell’attività sportiva scolastica dei Giochi della Gioventù, manifestazione sportiva nazionale per studenti dai 7 ai 17 anni, creata, tra gli altri, nel 1968 dal presidente del CONI Giulio Onesti.

Viva Fratelli d’Italia!».

Per ultime ma non di certo per importanza, le parole di Luciano Paduano che, come ricordavamo, ha prenotato un pullman per andare a Roma a festeggiare questo giorno tanto importante.

«10 anni di Fratelli D Italia. Grande sensazione, gioia, soddisfazione, un'emozione infinita. Orgoglioso di poter dire, 10 anni fa io c'ero. Orgoglioso di aver dato (nel mio piccolo) un contributo a far diventare Fratelli d'Italia, il primo partito della nazione. Vedere i fondatori del partito, (fino a qualche anno fa dati per spacciati) governare il Paese e rimanere umili, con i piedi per terra, come lo erano 10 anni fa, all'inizio del capriccio è una grande emozione.

Una piazza del Popolo stracolma di gente, bandiere di partito e di tricolore, mi ha emozionato fino alle lacrime. È stata dura far finta di non piangere specialmente quando quella donna Patriota, primo ministro italiano, ha cominciato a rispondere alle domande del giornalista, grande anche nella semplicità di strapparsi la bottiglietta d'acqua, gesto semplice ma che fa capire che è rimasta uguale a 10 anni fa. Era tanta la gente che come me cercava di nascondere l'emozione di esserci, di sentirsi partecipi del governo.

La disponibilità dei ministri, viceministri, segretari e sottosegretari, è stata grande, tutti pronti ad ascoltare e dialogare guardando la gente negli occhi, questo distingue i politici di Fratelli d'Italia da tutti gli altri. Che soddisfazione vedere finalmente un governo votato dal popolo e governato dal mio partito. Durante la manifestazione ho avuto il piacere di parlare con ministri e vice, del nostro troppo trascurato Molise, ho avuto la loro disponibilità a venire, o meglio tornare, in vesti ufficiali, nel nostro territorio, perché è ora che anche il Molise, incastonato in una zona centrale della penisola, cominci a crescere e a diventare con il suo potenziale, regione dal Pil pari a quelle più blasonate.

Altro motivo di gioia per me, è stato accompagnare la comitiva molisana che ha partecipato alla festa di sabato 17, partendo con il pullman, ben presto da Termoli. Ringrazio tutti loro per la partecipazione. Un grazie enorme alla mia Presidente di partito, primo ministro di tutti gli italiani Giorgia Meloni».

