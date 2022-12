La Dc si riaffaccia alla politica molisana, eletti a Termoli i vertici regionali e provinciali

TERMOLI. Nei giorni scorsi in una pubblica location in Termoli si sono riuniti numerosi, tutti gli iscritti alla democrazia cristiana 2022 del Molise per la celebrazione del congresso regionale della dc 2022, nel quale sono stati eletti per acclamazione sia il segretario regionale, nella persona dell’ex assessore Antonio Di Rocco, sia il comitato regionale, oltre ai coordinatori provinciali nelle persone del signor Angelo D'Ippolito, per la provincia di Campobasso, e del signor Pasquarosa Michele per la provincia Isernia.

Ha presieduto e vigilato su tutti i lavori il presidente nazionale del partito geometra Gabriele pazienza.

Manifestazione eccellente e anche commovente nel vedere tante persone che si sono riunite per ricostruire un Partito che dal dopo guerra ha dato lustro, prestigio, progresso, libertà e democrazia al nostro Paese e non solo, ma ha condotto verso un obiettivo di una elevata dignità tutti i suoi cittadini Italiani.

E' bello oggi rivedere un nutrito numero di democristiani che, prima di incamminarsi verso la ripresa di un impegno politico concreto, hanno subito aderito al Partito, condividendone per primo lo storico Statuto della DC con tutti i suoi valori e principi fondamentali, e poi, attraverso il congresso regionale appena celebrato, hanno eletto i propri rappresentanti regionali che dovranno, insieme a tutti gli altri partecipanti al partito della regione, elaborare una seria programmazione concreta, funzionale e fattibile per cercare di contribuire alla ripresa dello sviluppo della nostra regione, che da circa trent’anni è rimasto statico, dialogando anche con altre formazioni politiche della regione che ne condivideranno gli stessi obiettivi e lo stesso programma.

Teso il microfono al neo eletto Segretario Regionale l'ex assessore regionale Antonio Di Rocco ha dichiarato: “la mia nomina è a tempo determinato e, appena vi sarà l’occasione e dopo aver completato la riorganizzazione del Partito nella regione, lascio”. Poi ha aggiunto: “la Dc non rinasce per fare da sponda a qualcuno, che sia chiaro; la Dc è un partito che si pone al centro dello schieramento politico ed è un partito laico di ispirazione Cattolica dei moderati che si rivolge in primis agli elettori moderati, e non a coloro che si spacciano per tali, e agli elettori laici e cattolici. Noi staremo con i cittadini, ci incontreremo con loro, faremo assemblee, convegni, dibattiti, riavvieremo il dialogo con tutti i molisani. Costruiremo un nuovo dialogo con le categorie dei lavoratori, con le imprese, con la società Molisana intera, faremo alleanza direttamente con i cittadini, e non esclusivamente con i vertici vuoti, con gli operatori e i produttori dell’economia; ci occuperemo in modo serio dei servizi, principalmente di quelli della sanità, dei trasporti, della viabilità primaria, secondaria e anche quella terziaria che conduce nei campi agricoli, dei servizi di civiltà verso tutti e fino a tutte le periferie, contrade e cantoni della nostra bella regione.

Metteremo in atto iniziative e progetti per le aree interne della regione abbandonate a sé stesse e destinate quasi all’estinzione e con esse, fra pochi decenni, anche tutto il Molise. Per concludere non vogliamo esserci per qualche poltrona, ma per portare e/o riportare alla ribalta la nostra storia, la nostra cultura del fare e non del dire, dire e sempre dire

