Centrodestra incagliato in Prima commissione, Cotugno si dimette e Toma...

CAMPOBASSO. Natale in casa… e qui ci vorrebbe la rima con Cupiello (Patriciello?).

Chissà, riposizionamenti politici sotto l’albero di Natale in Molise, dove c’è chi sferra l’ultimo attacco (sarà quello decisivo?) alla giunta Toma e tra i vari colpi di scena legati all’impasse che sta bloccando i lavori in Prima commissione, ci sono state le dimissioni del vicepresidente della Giunta regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, che ora rientrerà proprio in quell’assise di Palazzo D’Aimmo per “sbloccarla”, prendendo il posto di Gianluca Cefaratti, ormai schieratosi apertamente contro il Governatore.

Un centrodestra che dopo anni di tribolazioni vede sfilacciarsi ulteriormente la maggioranza e domani la parola, proprio alla Vigilia di Natale, sarà del presidente Toma, che alle 10 ha convocato la conferenza stampa: a chi andrà di traverso il brindisi con fetta di panettone?

La Prima commissione è chiamata a esprimersi sull’esercizio provvisorio 2023 e anche sul rendiconto consuntivo su cui si è abbattuta la mancata parifica della Corte dei Conti.

Prima commissione che viene convocata alle 10. Presente Gianluca Cefaratti, toccherebbe a lui, sostituto dell’assessore Cotugno, fare da ago della bilancia per far funzionare la commissione. Alla spicciolata arrivano Andrea Greco e Micaela Fanelli, ma Cefaratti ormai è andato via. Poco dopo è il turno di Andrea Di Lucente.