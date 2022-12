Elezioni regionali, doppia partita a scacchi

TERMOLI. L’incontro romano di Fratelli d’Italia, avvenuto qualche giorno fa, ha rappresentato il primo gesto ufficiale verso le future elezioni regionali, sulla sponda di centrodestra.

Già annunciata più volte dopo l’esito delle Politiche del 25 settembre, è stata palesata ufficialmente l’intenzione del partito che esprime il premier Giorgia Meloni di indicare anche il futuro candidato alla presidenza della Giunta regionale del Molise.

La casella, teoricamente, nella tripartizione delle investiture di vertice sulle regionali a statuto ordinario (Lombardia, Lazio e appunto Molise), dovevano essere all’origine proprio Lega in Lombardia, Fratelli d’Italia in Lazio e Forza Italia nel Molise.

Ma con le dinamiche politiche di queste ultime ore e soprattutto sulla scorta dei risultati elettorali maturati il 25 settembre, difficile pronosticare una conferma azzurra.

Evidente il tentativo dell’ex Governatore Michele Iorio di riproporre la sua di investitura, a distanza di 10 anni dall’ultima sfida con Paolo di Laura Frattura, probabilmente la stessa scelta di transitare nel partito di Giorgia Meloni aveva questo pensiero lungimirante. Di nomi, anche espressione dell’attuale maggioranza, ne circolano molti, assessori e altre cariche istituzionali, poi, c’è il nodo basso Molise, con gli amministratori del territorio che vorrebbero esprimere a loro volta una proposta che per una volta non parta dall’asse Roma-Campobasso (o Isernia).

Non è semplice trovare la quadra, sono in gioco anche delicati equilibri nel rapporto col Governo, che non può permettersi troppe fibrillazioni in periferia, specie in questo primo scorcio di legislatura, già ce ne sono in eccesso nei Palazzi romani.

Dopo le parole che pronuncerà oggi il Governatore Donato Toma, il quadro comincerà a diradarsi.