TERMOLI. Il ministro Matteo Salvini accelera sulle infrastrutture per il Molise.

«Grazie all’attenzione ed all’impegno del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, si accelera su 21 opere strategiche, da Nord a Sud, per il Paese con uno stanziamento complessivo di oltre due miliardi di euro (2,38 per l’esattezza) per i quali saranno pubblicati i bandi di gara già tra la fine di quest’anno e gennaio 2023, nell’ambito dell’aggiornamento del contratto di programma Anas.

Tra queste opere strategiche che sono state sbloccate, per ora, c’è anche una che riguarda il Molise ovvero il fondamentale e tanto atteso “Lotto 0” di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della Statale 17 ed il “Lotto 1” della strada a scorrimento veloce Isernia-Castel di Sangro, per il quale sono stati sbloccati 175 Milioni di euro.

Per il Molise, inoltre, il ministro Salvini si sta adoperando anche per dare impulso allo sblocco e riapertura del viadotto “Sente-Longo”, altra opera fondamentale per l’Alto Molise, nonché alla programmazione di opere di miglioramento della viabilità delle due arterie principali della nostra regione: Bifernina e Trignina.

La Lega, quindi, dimostra di essere vicina al territorio ed alle esigenze dei cittadini, passando dalle parole ai fatti».

Lo ha reso noto il coordinatore regionale Michele Marone, anche consigliere giuridico del Ministro alle Infrastrutture.