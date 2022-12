Manzo: «Legislatura al crepuscolo, si pensa solo a salvare il potere residuo»

CAMPOBASSO. "Finisce come è iniziata la legislatura Toma, nel segno degli escamotage utili a conservare quel residuo di potere rimasto", queste le parole di Patrizia Manzo, movimento 5 stelle, nei confronti del presidente di regione Donato Toma.

"Tutti ricordano- continua la Manzo- quello che accadde nel gennaio del 2019, a soli pochi mesi dall'insediamento: il presidente Toma azzerò la giunta con il rischio di presentarsi in aula senza l'organo esecutivo.

Fissato a futura memoria anche l’utilizzo assolutamente strumentale dell'assessorato alle Politiche sociali, utilizzato per la resa dei conti interna alla Lega e per evitare il voto di sfiducia (uno dei tanti di questi cinque anni scampati con rocambolesche giravolte). Un ambito di intervento, quello delle Politiche sociali, che alla sua guida ha visto susseguirsi ben tre assessori.

Le premesse di questa legislatura, emblematiche fin dall’inizio, si sono concretizzate tutte e hanno palesato le enormi difficoltà della maggioranza di centrodestra, un semplice puzzle di partiti e di aspirazioni personali, senza una visione chiara, senza un afflato programmatico che desse risposte alle tante, troppe questioni mai affrontate e rimaste ovviamente irrisolte.

Un governo claudicante ma tenuto in piedi da interessi e ambizioni personali, privo di uno sguardo lungo e dovuto sul futuro, sulle azioni di porre in essere.

Una coalizione creata a tavolino, con il solo obiettivo di vincere le elezioni ma non di governare che, col tempo, ha messo in scena una guerra dove tutti sono contro tutti.

Ormai a fine legislatura, l'assenza di un alto profilo e di quel rispetto che si dovrebbe avvertire verso i cittadini, la comunità, il territorio e le Istituzioni evidenziano ancora di più il modo maldestro con il quale si maneggiano gli organi statutari dell'ente.

Organi esecutivi letteralmente recisi, per permettere agli assessori di svestirsi dal ruolo per qualche ora e indossare la giacca da consigliere per il tempo utile per garantire la maggioranza in commissione così da approvare gli atti di bilancio. E immediatamente dopo aver svolto il compitino, arriva di nuovo la delega.

Un assessorato ad orologeria che potrebbe non risolvere i problemi della maggioranza, però. Perché ci sono, esistono, sono chiari ed evidenti da tempo e sarà davvero difficile riuscire con un colpo di bacchetta magica – quella che Toma ha usato per togliere e restituire la delega al suo fido scudiero – rimettere a posto quanto accaduto in questi cinque anni.

Per carità, tutto è possibile soprattutto in vista delle candidature e delle richieste che i recalcitranti metteranno di certo sul piatto.

Nietzsche diceva che bisogna avere un caos dentro per generare una stella danzante... appare difficile che questa maggioranza lo abbia preso in parola…. ma tutto può essere: la confusione, in questo caso, val bene una poltrona sicura".