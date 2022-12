Brindisi di fine anno con Fratelli d'Italia, dai successi agli auspici

Brindisi di fine anno con Fratelli d'Italia

TERMOLI. Il 2022 per diversi motivi ha segnato in positivo la vita politica di Fratelli d’Italia, la vittoria alle elezioni del 25 settembre, la formazione del Governo presieduto dalla leader Giorgia Meloni, l’elezione dei due parlamentari molisani Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta. Tanti i motivi da accomunare al brindisi per la fine d’anno e il 2023, che ieri sera ha visto protagonista il responsabile regionale dell’organizzazione di Fdi, Luciano Paduano.

Lo storico esponente, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, dieci anni fa, ha chiamato a raccolta amici, parenti, cittadini per brindare e fare gli auguri per l’arrivo del nuovo anno.

Tanta gente quella accolta in centro, anche dai paesi limitrofi, compreso proprio il senatore Costanzo Della Porta, appena tornato da Roma dove è stato protagonista del voto al Senato per la manovra presentata dal Governo Meloni.

Paduano ha ringraziato tutti gli intervenuti e per gli attestati di stima e amicizia ricevuti. Ai nostri microfoni ci ha fornito probabilmente una primizia ufficializzando per la prima volta anche se era già nell’aria, la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nel 2023. Con noi ha parlato anche delle priorità di cui ha bisogno la nostra regione.

Galleria fotografica