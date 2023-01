Lettera dei consiglieri regionali di centrodestra, Nola: specchietto per le allodole

CAMPOBASSO. «Da recenti notizie di stampa ho appreso che i consiglieri Iorio, Cefaratti, Micone e Romagnuolo hanno chiesto l’intervento del Governo e della magistratura sulle ormai note vicende che stanno riguardando la nostra sanità. In sostanza, lo hanno fatto contestando l’operato del presidente-commissario Toma.

Un vero specchietto per le allodole, se guardiamo al dietrofront che ha visto protagonista lo stesso Iorio nell’ultimo Consiglio regionale e che di fatto ha tenuto in piedi Toma e la maggioranza. Ma anche all’atteggiamento di Romagnuolo e Micone, assenti in Aula, o a quello del consigliere Cefaratti che ha espresso un voto negativo al Rendiconto 2021 sapendo che non avrebbe avuto ormai alcun peso specifico».

È questa la stilettata pubblicata sulla propria pagina Facebook dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola.

«Infatti mi chiedo: perché questi signori non scrivono ai Ministeri contro Donato Toma, per il tema legato ai rifiuti e all'inquinamento della Piana di Venafro? O per la crisi dei servizi di trasporto pubblico, per le bollette dell'acqua che stanno arrivando ai molisani o per gli effetti della sciagurata legge regionale denominata ‘Area Quadri’, partorita dall’esecutivo Iorio e recentemente annullata dalla Corte Costituzionale?

Ma soprattutto, perché alcuni di loro non si dimettono, come già ho chiesto nel corso dell'ultimo Consiglio regionale, dalle cariche che lo stesso Toma gli ha concesso e per cui ricevono ogni mese prebende e benefici connessi?

In politica la memoria è corta, e forse i quattro consiglieri di maggioranza sperano di trarre beneficio da questo assioma. Io invece sono certo che i molisani stavolta non dimenticheranno le prese in giro di chi in questi anni poteva fare molto, ma non ha fatto nulla».