Vincenzo Cotugno reintegrato nella Giunta come vicepresidente e assessore al Turismo

TERMOLI. Vincenzo Cotugno torna in Giunta regionale come vicepresidente e titolare delle deleghe detenute fino alle dimissioni del 23 dicembre scorso.

Pubblicato il decreto a firma del presidente della Giunta regionale Donato Toma, che ricompone l'esecutivo.

Il testo del provvedimento: vista la nota del 23.12.2022 prot. n. 210768 con la quale l’Assessore Vincenzo Cotugno, per senso di responsabilità nei confronti dell’Istituzione e dei cittadini molisani, ha rimesso le deleghe rinunciando alla carica di Assessore nonché di Vicepresidente della Regione Molise, al fine di poter esercitare i poteri propri del Consigliere regionale e di risolvere l’impasse della Prima Commissione Consiliare; la nota del 31.12.2022 prot. n.213264 con la quale il Presidente della Giunta regionale, nel ringraziare l’Assessore dimissionario per aver dimostrato grande senso di responsabilità nei confronti dell’Istituzione e dei cittadini, partecipa all’ ing. Vincenzo Cotugno la propria intenzione, se verrà accettata, di reintegrarlo nel ruolo di assessore regionale con le stesse deleghe oggetto della precedente rinuncia, visto l’impegno profuso nello svolgimento dell’incarico assessorile e dei risultati fino ad ora raggiunti; la nota del 02.01.2023 prot. n. 326 con la quale il Consigliere regionale Vincenzo Cotugno, nel ribadire il senso di responsabilità che ha portato alle dimissioni, dichiara la sua piena intenzione di accettare le deleghe assessorili che il Presidente intenderà riassegnargli al fine di proseguire nelle attività già iniziate; ritenuto di procedere in tal senso reintegrando nella composizione della Giunta regionale l’ing. Vincenzo Cotugno; decreta di nominare il consigliere regionale Vincenzo Cotugno assessore nonché vicepresidente della Regione conferendo le seguenti deleghe: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - ACCESSO AL CREDITO - TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, MOLISANI NEL MONDO.

La Giunta Regionale è composta dal Presidente della Giunta Regionale e da: Vincenzo Cotugno, Filomena Calenda, Nicola Cavaliere, Vincenzo Niro, Quintino Pallante Assessore.

Le deleghe sono così distribuite:

All’Assessore e Vicepresidente Vincenzo Cotugno: Internazionalizzazione delle imprese; Accesso al credito; Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo;

All’ Assessore Filomena Calenda: Politiche del lavoro; Politiche sociali, Terzo settore; Politiche per l’immigrazione;

All’ assessore Nicola Cavaliere: Politiche agricole e agroalimentari; Sviluppo rurale e Consorzi di bonifica; Programmazione forestale; Caccia e pesca;

All’ assessore Vincenzo Niro: Lavori pubblici; Viabilità ed Infrastrutture; Sistema idrico integrato; Demanio regionale;

All’ assessore Quintino Pallante: Politiche delle risorse umane; Trasporto e mobilità; Politiche energetiche.

Il Presidente della Giunta regionale, oltre ai compiti istituzionali propri non assegnati esplicitamente agli Assessori, cura le seguenti materie: Programmazione e Politiche Comunitarie; Cooperazione Internazionale; Università Ricerca ed Innovazione; Istruzione e Formazione Professionale; Bilancio, Finanza e Patrimonio; Agenzie e Partecipate; Riforme Istituzionali, Semplificazione e Agenda Digitale; Tutela dell’Ambiente; Difesa del Suolo; Protezione Civile; Politiche della Casa; Rapporti con l’Ente regionale per l’Edilizia Sociale (ERes e Iacp); Urbanistica e Pianificazione Territoriale; Sport ed Impiantistica Sportiva; Attività Produttive e Sviluppo Economico; Pesca produttiva; Politiche Sanitarie; Politiche della Famiglia, Giovanili e di Parità; Tutela dei consumatori.