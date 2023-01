Trasporto disabili, «Il servizio non è mai stato interrotto»

GUGLIONESI. Sul trasporto disabili arriva anche la formale risposta all'interrogazione di minoranza, da parte dell'assessore alle Politiche sociali, Carmela Minchillo, nel comune di Guglionesi.

In precedenza, l'esponente esterno della Giunta Bellotti aveva diffuso il suo "verbo" sui social e nel botta e risposta con un utente.

«Rispondo per iscritto all’interrogazione dei consiglieri comunali D’Astolto, Tomei e D’Urbano in merito alla questione del servizio di trasporto disabili. Poiché è assurta più volte agli onori della cronaca locale, mi permetto di riepilogare la vicenda.

Il 10 ottobre 2022 perviene al Comune di Guglionesi e ad alcune famiglie interessate, una comunicazione del Centro di Riabilitazione San Francesco di San Giacomo degli Schiavoni che informa che, a partire dal 1° gennaio 2023, il servizio di trasporto disabili dal nostro paese alla struttura non sarà più svolto; in base alla normativa vigente, aggiunge, compete al Comune farsene carico.

Come è noto a tutti, il 20 dicembre 2022 viene pubblicato un articolo in cui si dà notizia di un’interrogazione a me rivolta da parte dei consiglieri di minoranza e di cui all’epoca non ero a conoscenza in quanto protocollata il 27 dicembre 2022 (n.20024) alla quale do pronta risposta per via altrettanto social con un video in cui chiarisco che non c’è stata alcuna interruzione del servizio perché le strutture hanno naturalmente chiuso per le vacanze di natale con riapertura programmata al 9 gennaio 2023; informo che il Comune non è stato inattivo, ha chiesto ed ottenuto diversi preventivi, ha valutato anche la gestione diretta del servizio. Ho ribadito l’attenzione dell’Amministrazione alla problematica e ho informato che alla riapertura delle attività, a gennaio, il servizio sarebbe comunque stato assicurato.

In data 10 gennaio 2023, ad anno e servizio nuovi iniziati, e sempre dalla stampa locale, non per via istituzionale, apprendo della “preoccupazione, perplessità. Sono questi gli stati d’animo che hanno accompagnato alcuni cittadini guglionesani da ottobre a oggi”. Invece, confermo quanto detto dall’autore della lettera aperta al giornale ovvero che alle famiglie abbiamo inviato una lettera informativa a firma del Sindaco e mia “con tanto di panettone e spumante in regalo”: in prossimità delle feste natalizie ci è parso un gesto gentile per accompagnare una comunicazione finalizzata a rassicurare personalmente gli interessati senza ricorrere alla grancassa mediatica che invece è tanto cara ad altri. Tra video e lettere, credevamo di aver rasserenato gli animi, almeno delle famiglie (e tre su quattro non hanno avuto rimostranze) e invece apprendo oggi, 10 gennaio, sempre a mezzo stampa, che tutto ciò non è bastato ad evitare preoccupazioni e incertezze.

È vero che si dice “piove, governo ladro”, ma in questo caso non è nemmeno piovuto: il servizio è ripreso puntuale alla riapertura delle attività e, in risposta all’interrogazione dei consiglieri comunico:

1) Che l’iniziativa urgente intrapresa è stata, in primo luogo, individuare i beneficiari del servizio e le relative esigenze, unitamente alle necessità delle strutture, tentando di organizzare il servizio con personale e mezzi propri del comune mentre si valutavano i preventivi richiesti che intanto pervenivano. Se i consiglieri comunali non hanno “visto” atti amministrativi di impegno di spesa in bilancio nel 2022, è semplicemente perché, mi hanno spiegato i tecnici comunali, il servizio sarebbe partito nel 2023 e, per il principio della competenza finanziaria potenziata (normativa contabile degli enti locali), l’impegno di spesa va assunto nell’annualità in cui si svolge il servizio, quindi né prima né dopo. L’atto è in corso di pubblicazione;

2) In seguito a tutte le interlocuzioni, per evitare sovrapposizioni con altri servizi già in esecuzione, abbiamo pensato ad un servizio misto: la mattina mediante l’Associazione Misericordia e il pomeriggio, con mezzi e personale comunale; successivamente, la Misericordia di Termoli, che con l’occasione ringrazio sentitamente per l’assistenza che quotidianamente presta ai cittadini più fragili e bisognosi, anche questa volta ha dimostrato la sua professionalità e dedizione, offrendosi di svolgere anche il servizio di andata verso Termoli nel pomeriggio; il rientro è garantito invece direttamente dalla struttura; il tutto nelle more dell’avvio delle gare per l’affidamento dei molteplici servizi di trasporto che il Comune di Guglionesi a vario titolo eroga.

Nella speranza di aver fornito tutte le delucidazioni del caso e di aver reso un servizio alla mia comunità, mi si perdonerà se aggiungo alcune considerazioni a margine.

Qualche tempo fa, in altro contesto e nel lamentarmi di essere stata tirata in ballo in altra polemica, qualcuno mi ha replicato di essere finita nel “tritacarne della politica”: ho sempre ritenuto che la politica fosse “l’arte di governare” per questo mi sono messa a disposizione per dare il mio, modestissimo, contributo ad amministrare Guglionesi e invece mi ritrovo ad essermi messa a disposizione della polemica sterile e fine a sé stessa.

Il video del 24 dicembre era finalizzato anche a cercare di correggere il tiro di una pratica che mi amareggia non poco: quella della polemica a tutti i costi, della politica da bar, delle notizie date in un certo modo e delle informazioni taciute per altri versi, di un modo di fare politica, lo devo dire schiettamente, di costante critica, di svalutazione, di ridicolizzare qualunque iniziativa questa Amministrazione ponga in essere.

Nel video ho parlato di collaborazione e quando nel corso dell’ultimo consiglio comunale, per un’altra vicenda, qualcuno ha rivendicato una mancanza di collaborazione da parte della maggioranza, citando testualmente “Come ha detto l’assessore Minchillo, sarebbe bastata una telefonata”, mi sono sentita confortata, pensando che il messaggio di collaborazione fosse stato recepito. Un barlume di speranza che si è spento anche prima della fine del consiglio comunale.

Infatti, leggo nell’articolo di oggi: “La stessa (io n.d.r.) comunicava che i disabili sarebbero stati accompagnati al centro con gli scuolabus comunali (cosa non fattibile poiché si sarebbero violate le norme del codice della strada)”. In nessun punto del video ho parlato di “scuolabus comunali”; ho parlato di mezzi comunali e personale comunale. E il pensiero mi è subito andato al consiglio comunale del 29 dicembre, quando un consigliere di opposizione ha sventolato copie dei libretti di circolazione degli scuolabus comunali per dirmi che utilizzarli per accompagnare i disabili sarebbe stato contrario al codice della strada…

Lascio ai cittadini di Guglionesi, quelli dotati di onestà intellettuale, le deduzioni del caso, io resto convinta che un’Amministrazione si debba giudicare dai fatti e dai risultati che sono chiari, il tutto ricordandoci che per ben oltre due anni, 2020 e 2021, il mondo si è letteralmente fermato e Guglionesi non poteva fare eccezione.

Il mondo è ripartito, Guglionesi anche e, guarda un po’, anche il servizio trasporto disabili, anzi non è mai stato interrotto. Buon 2023 a tutti»!