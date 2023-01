Lo "scalone" di febbraio trampolino delle regionali, il nodo delle caselle

TERMOLI. Caselle. È questa la parola chiave delle scelte che caratterizzeranno i due principali schieramenti che si affronteranno alle elezioni regionali 2023 nel Molise.

Immaginando che la composizione progressista proponga lo schema delle alleanze nel campo largo, quanto meno riferibili a Pd, M5S e vasto fronte movimentista, coi partiti della sinistra radicale (anche se non crediamo tutti), le prossime settimane saranno dirimenti per capire su quali ipotesi di candidatura si andrà a cadere.

Giorni cruciali, i prossimi in altri contesti territoriali, con la presentazione delle liste nelle regioni più importanti del Paese, per diversi motivi, Lazio e Lombardia, che non riguarderanno oggettivamente il Molise, ma è indubbio che l’esito del voto di metà febbraio e il successivo appuntamento ai gazebo dem per le primarie del dopo Letta avranno effetti su quanto accadrà nella primavera successiva nella nostra regione.

Caselle. Sono quelle che andranno stabilite prima di buttarsi a capofitto sui nomi, perché il toto-candidato a cui assistiamo da mesi, con una moltitudine di papabili nel centrodestra, deve obbligatoriamente passare per l’attribuzione del simbolo in capo alla coalizione. Forza Italia ha la paternità della candidatura, Fratelli d’Italia l’ha rivendicata.

Chi vincerà questo braccio di ferro? Da una parte ci sono le ambizioni di Nicola Cavaliere, più di tutti, dall’altra c’è Michele Iorio (ma potrebbe esserci Quintino Pallante) che non ha mai nascosto di volerci ritentare. Poi, c’è il territorio, come i sindaci del basso Molise, che potrebbero avanzare una ipotesi locale.

Nel centrosinistra il ragionamento è più ampio, poiché non è vincolato solo alla stretta geografia dei partiti, ma proprio quanto campo largo potrebbero privilegiare una figura di garanzia civica, capace di coagulare tutte le forze in campo.

Il Molise sarà, al pari del Friuli, il risiko della politica nel secondo step delle regionali, ma occorrerà anche sondare gli umori dell’elettorato verso la maggioranza di Governo.