Primi passi per riorganizzare la Dc nel Molise

TERMOLI. Bipolarismo, tripolarismo, campi larghi e non solo, ma c'è chi insegue da sempre la tradizione centrista, quella ereditata dalla Democrazia cristiana, nel senso di appartenenza a un simbolo che ancora esiste.

Convocata la prima riunione del comitato regionale per definire la linea politica e muovere i primi passi per una vera riorganizzazione del partito nel Molise, auspicando una eventuale coalizione politica coesa per ripartire decisi.

Dopo il Congresso regionale dei giorni scorsi, il neo segretario regionale eletto Antonio Di Rocco, alla presenza del presidente nazionale Gabriele Pazienza, convoca il Comitato regionale della Dc per muovere i primi passi per una riorganizzazione più concreta possibile del partito nel Molise.

“Compito molto arduo in un momento delicato della vita politica amministrativa della nostra Regione; Tra pochissimi mesi si torna a votare per il Consiglio Regionale e noi riteniamo di essere disponibili al dialogo con le altre forze politiche per una collaborazione proficua reciproca su un programma condiviso per rilanciare il Molise in un nuovo sviluppo futuro", le parole del segretario Di Rocco.

Per Pazienza: “Noi della Dc riteniamo che prima di accapigliarsi sui nomi da candidare in lista, è quanto mai necessario, da parte dei Partiti di una eventuale coalizione, che si lavori a redigere un programma Regionale condiviso, organico, confacente, equo e soprattutto realizzabile, finalizzato a traghettare il Molise verso un vero nuovo rilancio che porti la Regione in un avvincente progresso e che produca posti di lavoro.

Su questa strada noi intendiamo incamminarci allo scopo di far rinascere la speranza nel proprio futuro alle famiglie e alle future generazioni Molisane, e cercare in tutti i modi di ridare e assicurare i servizi essenziali.

Abbiamo ritenuto doveroso, nel rispetto delle altre forze politiche regionali, dare dovuta comunicazione dell'avvenuta riorganizzazione regionale della Dc alle segreterie regionali delle stesse, a cominciare dai partiti tradizionali dell’area moderata del centrodestra, ma anche ad altre formazioni, auspicando in un intendimento con tutti coloro ai quali sta a cuore veramente il futuro della Regione.

La nostra espressa disponibilità all' apertura di un possibile dialogo tra le forze politiche che condivideranno lo stesso programma per uno sviluppo economico futuro del Molise, è fondata su uno scopo ben preciso e unico, cioè quello di lavorare per creare tutte le migliori condizioni possibili per la crescita di tutte le categorie produttive, i lavoratori, i ceti sociali, gli anziani, i disoccupati e per il bene di tutto il Molise".