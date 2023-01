Europa Verde Molise si struttura, Terzano nel consiglio federale nazionale

CAMPOBASSO. Ieri pomeriggio si è tenuta la prima assemblea regionale di Europa Verde Molise per eleggere gli organi del partito alla presenza del portavoce della Puglia, nonché componente dell'esecutivo nazionale, Domenico Lomelo.

L'Assemblea ha eletto i due portavoce regionali, Maria Rubino e Piero Neri, il componente del Consiglio Federale Nazionale del partito, Bartolomeo Terzano, ed i nove componenti dell'Esecutivo Regionale (direttivo): Gennaro Barone, Giuseppina Sallustio, Maurizio Luzzi, Maria De Ninno, Francesco Palumbo, Nadia Tomaro, Luca Luzzi, Rosaria Candela, Elio Vocaturo; supplenti - Iolanda Fratangelo, Ruggiero Salvatore, Assunta Zappone.

Sono intervenuti con un collegamento video il co-portavoce nazionale Angelo Bonelli e il responsabile dell'organizzazione Francesco Alemanni.

Nei prossimi giorni continueranno gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti della sinistra, delle associazioni e dei movimenti civici di area per lavorare ad una lista unitaria progressista per le elezioni regionali. Allo stesso tempo, rappresentanti del partito saranno impegnati sia sul fronte organizzativo per le nuove adesioni che su quello programmatico per contribuire alla stesura del programma della coalizione di centrosinistra.