A Montefalcone nel Sannio arriva il commissario prefettizio

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Il Prefetto di Campobasso, con decreto in data odierna, ha nominato il Viceprefetto Dott. Stefano Italiano, in servizio presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia, Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Montefalcone nel Sannio.

Quanto innanzi in conseguenza della sentenza del T.A.R Molise n. 2/2023 con cui è stata disposta la correzione del risultato elettorale delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi il 12 giugno 2022 e stabilito, in applicazione dell’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che nel Comune predetto dovrà procedersi ad un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di Sindaco.