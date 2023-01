Politica, sanità e "Salva Molise": le novità di Toma da Roma a Termoli

TERMOLI. Da Roma direttamente a Termoli, questo il tragitto compiuto stamani dal presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, che ha preso parte al seminario formativo riservato ai pescatori, nell'ambito del progetto Sea Cleaners, ospitato all'hotel Meridiano, sul lungomare Nord.

Occasione per fare il punto della situazione su argomenti di attualità particolare, come la gestione dei privati accreditati nella sanità, le carenze in organico all'ospedale San Timoteo e il cosiddetto emendamento "Salva Molise", senza disdegnare risposte anche di natura politica, vista l'imminente, ormai, fare pre-elettorale.