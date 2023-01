Il Consiglio commemora la Shoah e poi discute sull'addizionale Irpef

TERMOLI. Prima seduta dell'anno del Consiglio comunale, quella convocata dal presidente Annibale Ciarniello per ieri sera, alle 18.

Assemblea ordinaria imperniata nella cosiddetta sessione di bilancio, a cui è stato assente, con giustifica, il consigliere pentastellato Ippazio Stamerra.

In agenda quattro adempimenti, tutti approvati coi soli voti della maggioranza, mentre l’opposizione non ha partecipato al voto.

La seduta è stata piuttosto snella, della durata di un’ora. In apertura la commemorazione della Giornata della Memoria, con la diffusione di un video e un minuto di raccoglimento.

Il vero e proprio dibattito, gestito dal presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, si è incardinato soprattutto sul regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023, che ha previsto un incremento tabellare di 2,8 milioni di euro, per i redditi superiori ai 12mila euro l’anno, con l’aliquota dello 0,8 per mille.

I consiglieri comunali di minoranza Stumpo, Di Michele e Scurti hanno disapprovato la scelta compiuto dall’amministrazione, parlando di mancata gradualità, anche se per quanto proposto in istruttoria dall’ente, si è recepita una circolare dell’Agenzia dell’Entrate.

L’esigenza da parte della maggioranza è stata quella di chiudere il bilancio senza innalzare ulteriormente i livelli impositivi dell’Imu.

Dai banchi della Giunta ha esposto alcuni aspetti relativi anche ai lavori di commissione l’assessore al Bilancio Mottola.

A seguire, sempre col medesimo schema, al netto di qualche problema di collegamento da parte di esponenti di centrodestra, con 14 o 13 voti, approvati anche il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (annualità 2023/2024); il documento unico di programmazione 2023/2025 e il bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

L’ultimo argomento, peraltro integrato come ordine del giorno aggiuntivo, il passaggio formale per il riassetto dinanzi al notaio della Fondazione Opera Serena, con l’uscita da parte della Provincia di Campobasso, anche qui discussione con interventi del sindaco e di consiglieri di opposizione, tra cui la Stumpo, l’ex sindaco Sbrocca e lo stesso Di Michele.