Energie rinnovabili, «Favorevoli se i progetti rispettano l'ambiente»

TERMOLI. Prime voci del centrodestra sul progetto di eolico a mare, avanzata dalla società meneghina Maverick srl.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, così ha approcciato l’argomento. «Noi sindaci della costa stiamo osservando attentamente questa evoluzione. Ci sono due nicchie di pensiero. C’è chi dice “sì va bene ma non ci piace la società”, e c’è chi dice “no non va bene perché tra poco inizia la campagna elettorale regionale e dobbiamo avere un motivo per aggregarci”. Entrambe le posizioni non trovano riscontro su quello che potrebbe essere oggettivamente questo intervento ma soprattutto capire quale possa essere la ricaduta in termini occupazionali. Dobbiamo arrivare a pensare di avere un’Europa libera dal fossile».

Il senatore Costanzo Della Porta (Fratelli d’Italia) esponente della maggioranza che appena insediata ha dato impulso a una nuova politica di approvvigionamento energetico, ha sottolineato come occorra partire dal presupposto «Che l’approvvigionamento da fonti rinnovabili è diventato un obbligo per tutti, ed è ovvio che investimenti di questa natura debbano essere condivisi con il territorio, sul piano sia dal punto di vista ambientale che occupazionale. Quindi tutto si può fare ma è necessaria prima una fase di confronto massiva e poi tutto si può realizzare. Io sono favorevole all’energia rinnovabile personalmente ma lo siamo anche come partito e maggioranza di Governo. L’importante è che tutti gli investimenti abbiano come finalità il rispetto dell’ambiente. Dobbiamo cominciare a diventare il paese del sì. Questo, però, non può prevaricare le esigenze del rispetto ambientale. Tutti i progetti che si portano avanti devono essere ecosostenibili. Su questo ci sarà un largo confronto e in generale ci sarà una fase di controllo preventivo».