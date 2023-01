Toma: l'emendamento sul commissariamento è inammissibile

CAMPOBASSO. La politica regionale è sempre effervescente, come chi prova ad accerchiare il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, anche da lontano.

Le sirene di senatori eletti nel Terzo polo e nella quota azzurra dell'Aire, i parlamentari di origine italiana eletti all'Estero, avevano fatto alzare la tensione sull'emendamento "boccia commissario", che avrebbe previsto da metà marzo la sostituzione di Toma quale commissario ad acta della sanità.

In una dichiarazione televisiva (a Telemolise, ndr), il governatore ha chiarito la vicenda: «Ho fatto una sortita in Senato e ho parlato con il vice presidente della commissione bilancio, il senatore Lotito che mi ha assicurato che l’emendamento è stato dichiarato inammissibile e improponibile.

Mi pare che non potesse avere altro esito. Tra l’altro è scritto anche male ed esclude il ministero delle Finanze. La proposta avrebbe dovuta farla il ministero della sanità. Io non mi occupo delle cose tirolesi, bisogna stare più attenti a quello che succede in Sud Tirolo e in Argentina».