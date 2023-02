"Bene l'archiviazione del criterio della spesa storica, garantire i fabbisogni standard"

CAMPOBASSO. "Il livello essenziale nelle prestazioni deve garantire i fabbisogni standard e prevalere sul resto”, dichiara il presidente della Regione Molise, Donato Toma. “Con il testo sull'autonomia differenziata – spiega Toma - predisposto dal ministro Calderoli, e andato in pre-Consiglio, è stato fatto un altro passo in avanti".

Quindi per Toma: "Bene l'archiviazione del criterio della spesa storica, che ha fortemente condizionato il Mezzogiorno. Il gap tra i territori può e deve essere colmato in un quadro che vede l'unità nazionale e il decentramento amministrativo convivere senza traumi al fine di non accentuare i divari in diversi comparti essenziali”.

Le parole del presidente della Regione Molise Toma riportate da Regioni.it.