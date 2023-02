Pesca e turismo, Romagnuolo: "Un altro tassello per creare lavoro"

CAMPOBASSO. "Dopo circa tre anni approda, finalmente, in Consiglio regionale, la mia proposta di legge su pesca turismo e ittiturismo, legge che consentirà ai tanti operatori della flottiglia molisana, ai pescatori per intenderci, ma anche a nuovi imprenditori, di sfruttare al meglio questo settore": è quanto dichiarato dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Aida Romagnuolo.

"Le conseguenze dovute alla pandemia, e quindi la crisi economica che vive pure il Molise, sono evidenti e sono certa che questo dispositivo - ha aggiunto la consigliera - rappresenterà una boccata di ossigeno soprattutto per i marittimi che operano a Termoli, perché consentirà loro di poter svolgere attività legata al turismo incrementando le proprie risorse senza tradire la cultura marinara della pesca. I titolari di pescherecci ma anche altri soggetti, con questa legge, potranno far accedere sui propri mezzi i turisti che hanno interesse a vivere esperienze dirette con il mare, turisti che potranno partecipare alla pesca, osservare l'ambiente marino, usufruendo di bevande e ristorazione grazie al pescato, cucinato secondo antiche ricette locali. Credo - ha concluso Romagnuolo - che anche questa mia proposta di legge possa essere un ulteriore tassello per creare posti di lavoro nel Molise".