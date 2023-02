La mozione Bonaccini stravince al congresso di circolo del Pd a Termoli

TERMOLI. Le presenze di Stefano Bonaccini a inizio dicembre e quella dell'europarlamentare Pina Picierno avevano spianato la strada alla mozione che candida l'attuale governatore dell'Emilia-Romagna a nuovo segretario del Pd a Termoli.

L'incontro con la vicepresidente del Parlamento europeo, in particolare, aveva sponsorizzato in modo particolare l'investitura bonacciniana e così, stasera, nel congresso del circolo dem adriatico, su 49 persone che si sono recate al seggio, allestito nel ristorante "Gli Oleandri", ben 37 le schede a sostegno di Bonaccini, due per le candidate donne Paola De Micheli 2 ed Elly Schlein, sopravanzate anche da Gianni Cuperlo, con otto voti.

All'inizio dell'assemblea congressuale c'è stata la presentazione delle mozioni, che porteranno alle primarie del 26 febbraio, poi insediamento del seggio elettorale e votazione, con la successiva proclamazione della mozione vincitrice, quella di "Energia popolare", per l'appunto.

Galleria fotografica