Archiviate le regionali in Lazio e Lombardia, riflettori pronti sul Molise

TERMOLI. Exit poll e proiezioni danno il centrodestra in largo vantaggio alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia, ben oltre sondaggi e previsioni, addirittura.

A influire sull’esito del voto sicuramente la bassa affluenza, che ha compattato la coalizione favorita alla vigilia, demotivando in parte chi ipotizzava di andare incontro a una sconfitta, ma si dilatano i rapporti di forza maturati nelle urne lo scorso 25 settembre.

E’ questa, d’acchito’, la prima riflessione sui dati diffusi a partire dalle 15, che impattano solo indirettamente, è chiaro, anche sullo scenario politico nazionale e locale, perché tra alcune settimane il test del voto e i riflettori si accenderanno sia sul Molise che sul Friuli-Venezia Giulia.

La conferma di Attilio Fontana (Lega) e l’affermazione di Francesco Rocca (Fratelli d’Italia), inoltre, serviranno anche per dirimere l’assegnazione della casella nel Molise, poiché considerando come l’uscente Massimiliano Fedriga in Friuli, leghista, sarà ricandidato, il centrodestra deve rendere conto di pesi e contro pesi, tenendo conto anche della recente vittoria in Sicilia, proprio battente bandiera azzurra, da qui l'ormai sempre più probabile braccio di ferro tra Forza Italia e Fdi, in un clima di vittoria che vede il guastatore Silvio Berlusconi come incognita, lo sarà anche sulle scelte molisane?

Il governatore Donato Toma si è quasi chiamato fuori, oggi, in conferenza stampa, parlando dell’ipotesi di non ricandidatura. Cosa accadrà, dunque?

Parlando con alcuni esponenti apicali di partito in questi giorni ci hanno riferito che dal 14 febbraio, cioè domani, si sarebbero messi da subito al lavoro verso la futura scadenza elettorale. Staremo a vedere.