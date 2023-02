Eletti i segretari territoriali della Lega

TERMOLI. Come da programma del Consiglio Federale della Lega per Salvini Premier, nei giorni scorsi anche in Molise si sono svolti i Congressi delle quattro Sezioni Territoriali (Termoli-Basso Molise; Campobasso-Molise Centrale; Venafro-Valle del Volturno; Isernia-Alto Molise), nonché i due Congressi Provinciali di Campobasso ed Isernia. Le fasi congressuali della Lega Molise si sono tenute in Campobasso, presso la sala convegni del Centrum Palace; dopo gli interventi dei militanti, si è proceduto alla presentazione dei singoli candidati alle rispettive cariche territoriali e provinciali. Quindi, si è proceduto alle relative votazioni che hanno dato i seguenti risultati.

Sezione territoriale Termoli-basso Molise:

Segretario: Bruno Fraraccio; direttivo di sezione: Antonio Selvaggio, Pino Luca Nuozzi, Andrea De Simone, Tonino Potalivo.

Sezione territoriale Campobasso-Molise centrale: Segretario Tiziana Martinelli. Direttivo di sezione: Gennaro Perrotti, Angela Perpetua, Loredana Romano, Mirco Petruccioli.

Sezione territoriale Venafro-Valle del Volturno:

Segretario: Simone Martino. Direttivo di sezione: Maria Carmela Romano, Alessandro Bruno.

Sezione territoriale Isernia-alto Molise: commissario Maria Cocozza.

Inoltre, per la provincia di Campobasso e quella di Isernia sono stati eletti:

Segretario provinciale di Campobasso: Alessandro Pascale, direttivo provinciale: Diego Dall'Ava, Donato Gargiso, Nicola Francesco Giorgio Marano, Diego Scarano e Pasquale Tieri. ALESSANDRO PASCALE;

Segretario provinciale di Isernia: Luigi Antonio Petroni. Direttivo provinciale Roberto Fattore, Giovanni Ionata e Marcella Scaramuzza.