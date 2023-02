Primarie Pd, Elly Schlein arriva in Molise

CAMPOBASSO. Dopo la visita di Stefano Bonaccini lo scorso 11 dicembre a Termoli, il Molise è pronto ad accogliere la candidata Elly Schlein.

Ad accoglierla, domenica 19 febbraio a Campobasso, i sostenitori molisani Alessandra Salvatore, Annamaria Trivisonno, Michela Cerbaso, Giuseppe Vaccaro e Giose Trivisonno.

Nella prima fase del Congresso costituente del Partito Democratico, ricordiamo, con lo 85% dei consensi Stefano Bonaccini è risultato il più votato, tra i candidati che concorrevano alla Segreteria nazionale, nei circoli del Partito Democratico della Federazione del Basso Molise. Seconda Elly Schlein con lo 8%, terzo Gianni Cuperlo con il 6% e quarta Paola De Micheli con lo 0,9%.

Così il consigliere regionale del Molise e segretario regionale del Partito democratico, Vittorino Facciolla. "Proseguono i lavori in vista del Congresso ed il Partito democratico del Molise ha concluso le convenzioni di circolo. Questi i risultati che vedono in testa Bonaccini con 74,5% (643 voti), a seguire la Schlein con il 18,4% (159 voti), Cuperlo con il 6,1% (53 voti) e infine De Micheli all' 1% (9 voti). Sono 864 i molisani iscritti al Partito Democratico che hanno votato per il loro candidato alla Segreteria. Personalmente sono inoltre soddisfatto per il risultato della mozione che io sostengo, quella di Bonaccini, per l'ottimo risultato avuto in tutta la Regione con punte di eccellenze per la federazione del Basso Molise, dove ha raggiunto l'incredibile percentuale del 85%".

Un sondaggio pubblicato oggi, a cura della Winpoll vedrebbe in testa nei gazebo Elly Schlein, con Bonaccini che prevarrebbe solo nel Sud e nelle Isole. Staremo a vedere.

Galleria fotografica