Nato a Termoli il più votato nel Lazio: carta d'identità del meloniano doc Giancarlo Righini

TERMOLI. Il più votato nel Lazio, con decine di migliaia di preferenze, alle ultime consultazioni regionali del 12 e 13 febbraio, è un termolese trapiantato nella capitale.

Parliamo di Giancarlo Righini, al terzo mandato consecutivo, primo eletto nella lista di Fratelli d’Italia, di cui è fondatore dal principio, esattamente dieci anni fa. Un esponente di peso alla Regione, vicino al ministro Lollobrigida e al premier Meloni.

Potrebbe sfiorare le 30mila preferenze, già nel 2013 fu il più votato, rieletto cinque anni dopo.

Parliamo di un bancario 54enne, nato a Termoli, poi trasferitosi nella capitale. Nell’ultima legislatura ha svolto l’incarico di presidente del Comitato regionale per il controllo contabile e vice presidente della Commissione agricoltura e ambiente del Consiglio regionale.

Questo il suo biglietto da visita: “Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito”.

«Con Giorgia Meloni, in nome di una certa idea dell’Italia, 10 anni fa abbiamo costruito un battello per salvare dai flutti la storia e le bandiere di una comunità smarrita. Abbiamo superato mille tempeste, che hanno reso quella piccola barca una nave, e quel manipolo che non rinunciò a credere nella politica, un equipaggio capace di chiamare a sé la maggioranza degli italiani. Per le stesse ragioni, in Regione Lazio, abbiamo attraversato 10 anni di dura e spesso solitaria opposizione, rappresentando le ragioni del territorio su quelle del potere. Oggi che governiamo la nostra Patria, abbiamo l’occasione di dare alla nostra Regione un governo che rifiuti l’idea di diventare un sistema. Costruiamo insieme il Lazio che merita di andare avanti», messaggio raccolto dall’elettorato laziale, almeno quella parte che si è recata alle urne.

Righini è nato a Termoli, poiché la famiglia si era trasferita per qualche tempo sulla costa adriatica molisana per motivi di lavoro.