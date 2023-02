Berlusconi assolto al Ruby ter, "Una nuova stagione per il paese"

CAMPOBASSO. "Non posso che accogliere con soddisfazione la notizia dell'assoluzione del presidente Silvio Berlusconi nel processo sul caso Ruby ter. Finalmente giunge al termine una lunga vicenda giudiziaria e spero che, contestualmente, ciò possa coincidere davvero con l'inizio di una stagione nuova per il Paese che rimetta al centro di tutto la politica". Lo afferma in una nota la coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione.