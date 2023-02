Patrizia Manzo nuova coordinatrice provinciale del M5S

CAMPOBASSO. Il Movimento 5 Stelle prosegue nella sua strutturazione territoriale. Patrizia Manzo e Andrea Greco nuovi coordinatori provinciali in Molise. A darne l'annuncio è stato il consigliere regionale Vittorio Nola.

«Ci voleva San Valentino 2023 per avere finalmente il nostro team 5 Stelle al completo in vista delle prossime scadenze elettorali in Molise, dove avremo sia il rinnovo del Consiglio regionale sia il rinnovo di 14 Consigli comunali, con i relativi sindaci.

Un augurio di vero cuore, quindi, a Patrizia Manzo, coordinatrice provinciale per Campobasso, e ad Andrea Greco, coordinatore provinciale per Isernia. Saranno loro ad affiancare il coordinatore regionale M5S Antonio Federico.

Stavamo aspettando da tempo una attenzione particolare da Giuseppe Conte, con cui abbiamo già condiviso tanti incontri e auspichiamo che presto ritorni a trovarci in Molise come ci chiedono tanti cittadini in tutti i nostri 136 Comuni!

Andiamo avanti con etica, fiducia e responsabilità».