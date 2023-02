Tra il serio e il faceto: «I tre segreti di Toma, come i tre segreti di Fatima!»

TERMOLI. Con un post social l’avvocato Oreste Campopiano propone un corsivo caratterizzato dal suo stile, riflessioni tra il serio e il faceto: «I tre segreti di Toma, come i tre segreti di Fatima!»

«Secondo la Chiesa Cattolica tre furono i messaggi rivelati dalla Vergine ai pastorelli a Fatima nelle apparizioni iniziate nel maggio del 1917.

Almeno altrettanti in Molise sono i segreti di Toma.

Li elenco in estrema sintesi:

a) perché mai il presidente ha deciso di votare a giugno se la scadenza della legislatura regionale cade ad aprile (nel 2018 si è votato infatti il 22 aprile tant’è che in Friuli-Venezia Giulia si voterà il prossimo 2 e 3 aprile);

b) quali le ragioni e la utilità di questa sua personale guerra contro la sanità, in particolare quella privata, come la delicata vicenda (per le gravi conseguenze sulla collettività) della radioterapia oncologica al Gemelli Molise;

c) perché mai consegnare questo delicato tema all’attenzione della magistratura nell’ultimo scampolo di legislatura, quanto sarebbe più opportuno, utile e conveniente trovare adeguate soluzioni sul terreno della politica.

Temo che i tre segreti di Toma resteranno misteri e che, come non è stato mai reso pubblico il terzo segreto di Fatima, anche il terzo di Toma resterà coperto - per un po’- dal segreto (questa volta) istruttorio!»