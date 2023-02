«Siamo qui per ridarci una speranza, ne abbiamo bisogno», Elly Schlein parte dal Molise

CAMPOBASSO. Parte dal Molise il tour della candidata Elly Schlein verso le primarie dem del 26 febbraio. Bagno di folla nel capoluogo.

Per Alessandra Salvatore, una delle promotrici della candidatura: «La sanità pubblica è il tema dei temi nella nostra regione. La situazione è catastrofica in Molise. Speriamo che con te alla guida del partito le cose cambino», le fa eco la Schlein: «Grazie di questa accoglienza meravigliosa. Siamo qui per ridarci una speranza, ne abbiamo bisogno. Proviamo a costruire un nuovo Partito democratico al servizio di chi non ce la fa».

Lotta alle disuguaglianze, lavoro dignitoso non precario e clima: i tre grandi temi.

«Parliamo soprattutto di disuguaglianze territoriali e dunque no all’autonomia differenziata! Forzatura di Calderoli scavalcando il parlamento! Non intendono mettere un euro per sanare le disuguaglianze territoriali, questo governo troverà la nostra più forti contrapposizioni, pronti alle barricate contro la privatizzazione della sanità pubblica!»