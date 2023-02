Primarie dem, nel basso Molise si vota in 16 sezioni

TERMOLI. Primarie del Partito democratico: si vota domenica 26 febbraio. L'elenco dei seggi aperti nel Basso Molise

Il 26 febbraio i sostenitori del Partito democratico saranno chiamati a decidere chi succederà ad Enrico Letta alla guida della segreteria nazionale.

Dopo la prima fase congressuale con il voto nei Circoli, la sfida ora sarà fra Stefano Bonaccini, che con il 52,9 per cento è stato il più votato, ed Elly Schlein, che si è attestata seconda con il 34,9 per cento di preferenze.

Potranno esprimere la propria preferenza tutti, iscritti e non iscritti. Sarà un appuntamento importante per il popolo democratico che, insieme, getterà le basi per la costruzione di un soggetto politico nuovo, pronto a dare voce a quelle fasce di popolazione bistrattate dal Governo di centro destra. Per questo sarà fondamentale la partecipazione di tutti, ed è la ragione per cui vi invito a recarvi ai seggi e ad esprimere la vostra scelta.

Le persone iscritte nelle liste elettorali di un Comune in cui non ci siano i seggi delle primarie, potranno raggiungere uno dei seggi più vicini al proprio Comune perché la Federazione del Basso Molise ha garantito l'apertura di molti seggi per poter raggiungere ogni territorio.

Sarà necessario esibire al momento del voto un documento che attesti l'identità e la residenza, in modo che sia chiara l'appartenenza al territorio di competenza del seggio.

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 di domenica 26 febbraio.

Di seguito l'elenco dei seggi che saranno aperti nel Basso Molise:

1) Acquaviva Collecroce,

2) Campomarino,

3) Guglionesi,

4) Larino (seggio con Guardialfiera, Casacalenda, Provvidenti, Montorio nei Frentani, Ripabottoni)

5) Mafalda,

6) Montefalcone nel Sannio (seggio con San Felice del Molise, Roccavivara, Montemitro, Castelmauro),

7) Montenero Di Bisaccia,

8) Palata (seggio comune con Tavenna, Montecilfone),

9) Petacciato,

10) Portocannone,

11) Rotello,

12) Santa Croce Di Magliano (seggio con San Giuliano di Puglia, Bonefro, Montelongo),

13) San Martino In Pensilis.

14) Termoli (seggio con San Giacomo degli Schiavoni);

sezione n. 1 Termoli Centro,

sezione n. 2 Termoli Difesa Grande,

15) Ururi.