Elezioni amministrative il 14 e 15 maggio: riflettori puntati su Larino e Guglionesi

TERMOLI. Le indiscrezioni che avevamo riferito con la notizia delle elezioni regionali in Molise fissate al 25 e 26 giugno erano giuste, le elezioni amministrative del 2023 si terranno in anticipo rispetto alle ultime che si erano svolte a giugno.

Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023. In Molise sono 14 le amministrazioni che si rinnoveranno, di queste nove in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia.

Parliamo di Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo in quella di Campobasso; Belmonte del Sannio, Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro in quella di Isernia.